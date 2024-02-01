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На Ленинском проспекте из-за сильнейшего ДТП вспыхнула машина

В Москве из-за сильнейшего пожара автомобиля ограничено движение

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Телеграм-канал Полиция Южного Урала

Автомобиль загорелся на Ленинском проспекте после ДТП в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На Ленинском проспекте (в районе дома 158) загорелся автомобиль. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

Отмечается, что движение транспорта в районе ДТП затруднено. Перекрыты две полосы из четырех.

До этого стало известно, что микроавтобус врезался в ограждение на Даниловской набережной. Транспортное средство едва не упало в ледяную воду. На место происшествия прибыли оперативные службы. На набережной образовалась пробка, поскольку микроавтобус и пожарный автомобиль заблокировали проезд.

Кроме того, в Архангельской области три автомобиля провалились под лед на реке.

Сообщение о провалившемся автомобиле поступило к спасателям накануне. По приезде на место они обнаружили, что из-за треснувшего льда под воду ушли сразу три машины. Пострадавших на месте происшествия не обнаружено.

Ранее россиянин заявил, что попал в ДТП, чтобы обокрасть свою девушку.

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