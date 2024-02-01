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Россиянам рассказали, каким бензином не стоит заправлять автомобиль

Автоэксперт Субботин: неподходящий бензин может испортить двигатель машины

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Автомобиль не стоит заправлять бензином с неподходящим октановым числом, которое говорит о детонационной стойкости топлива. Об этом «Москве 24» рассказал автомобильный эксперт Вячеслав Субботин.

Он пояснил, что бензин, который является предпочтительным для конкретной машины, обычно указывает ее производитель. Если же заправлять автомобиль топливом с более низким октановым числом, можно испортить двигатель, предупредил эксперт.

«Если человек заливает вместо рекомендованного производителем АИ-95 бензин с низким октановым числом, например АИ-92, это означает, что в моторе во время работы будет не горение топлива, а взрывы. Это ведет к разрушению двигателя, поршней прежде всего», — предупредил Субботин.

Специалист призвал автовладельцам не экспериментировать и заливать в бак только подходящий бензин.

Технический директор международной сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов до этого говорил, что фирменный бензин отличается от обычного наличием моющих присадок. По словам эксперта, если использовать только фирменный бензин, то в моторе будет меньше отложений. Однако на это будут влиять и другие факторы, поэтому необязательно, что на состояние силового агрегата повлиял именно фирменный бензин.

Ранее сообщалось, что Россия вошла в топ-15 европейских стран по доступности бензина.

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