В России в январе подешевели автомобили семи марок

В России в январе 12 автопроизводителей обновили прайс-листы. Об этом сообщает портал «Автоновости дня». Семь из них снизили цены на машины.

Так, седаны «Москвич 6» в связи с введением скидки подешевели в двух версиях на 200 тыс. рублей или 7,1-7,6%. У Chery стоимость кроссовера Tiggo 8 в единственной комплектации Prestige/Prestige Plus снизилась на 240 тыс. рублей или 8,1%.

Всем покупателям кроссовера Exeed TXL стало доступно новое, не связанное с другими выгодами «преимущество», позволяющее сэкономить от 50 до 100 тыс. рублей. Кроссовер Jetour Dashing можно купить о скидкой 300 тыс. рублей.

Подешевел и семиместный кроссовер Dongfeng 580. Суммарно за месяц он стал доступнее в России сразу на 251 тыс. рублей или почти на 10%. У Changan можно купить модели Uni-K, Alsvin и EADOPlus с выгодой 40-100 тыс. рублей, а новый гибрид Uni-K iDD со скидкой 200 тыс. рублей.

Седьмым автобрендом, у которого в январе 2024 года подешевела хотя бы одна модель, стал FAW, объявивший на все версии модели Bestune T77 скидку в 200 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что Китай в 2023 году стал главным экспортером авто в мире благодаря России.