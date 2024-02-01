Стала известна дата начала продаж Lada Vesta с новым двигателем и вариатором

Российские продажи автомобилей Lada Vesta с автоматической трансмиссией и новым двигателем начнутся 11 марта 2024 года. Об этом сообщает Telegram-канал «Автопоток».

Отмечается, что речь идет о бесступенчатом вариаторе, который будет устанавливаться на автомобили с обновленным двигателем 1,8 Evo мощностью 122 л.с. В компании заявили, что такая коробка передач будет доступна для любого типа кузова Lada Vesta.

В августе 2023 года инсайдеры сообщали, что «АвтоВАЗ» собрал тестовые экземпляры Vesta с вариатором. По неофициальной информации, тольяттинский автозавод начнет устанавливать на автомобили Lada китайские вариаторы фирмы WanLiYang (WLY).

До этого стало известно, что «АвтоВАЗ» начал окрашивать автомобили Lada Vesta в новый цвет «Платина». Согласно данным с сайта компании, доплата за цвет для Vesta составит 15 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» начал продажи новой версии Lada Vesta.