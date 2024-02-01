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В России предложили снизить стоимость ОСАГО

Центробанк РФ попросили снизить стоимость полиса ОСАГО

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Национальный автомобильный союз (НАС) выступил с предложением перевести тарифы на единый полис ОСАГО в соответствии с теми, что установлены на обязательное автострахование в Белоруссии. Об этом сообщают «Известия». Соответствующее обращение направлено в Центробанк России.

Отмечается, что в 2024 году в России и Белоруссии планируется ввести единую систему ОСАГО, однако сейчас системы автострахования в обеих странах отличаются. В частности, полис «автогражданки» сейчас в РФ можно приобрести за 9,1–13,9 тыс. рублей. Житель Минска может купить полис за €28,32, (2,7 тыс. рублей по курсу на момент публикации). Таким образом, страховка в Белоруссии стоит в 3-5 раз дешевле, чем в России.

Кроме того, если лимиты по выплатам в России составляют до 400 тыс. рублей при ущербе машине и имуществу, то в Белоруссии этот показатель равен €10 тыс. (968 тыс. рублей).

До этого стало известно, что запуск проверки наличия полисов ОСАГО в автоматическом режиме с камер видеофиксации планируется запустить в 2024 году. Размер штрафа, выписанного с помощью камер, не будет превышать 800 рублей в день. Проверка наличия полиса будет осуществляться не по всем автомобилям, а только по тем, чьи водители нарушили правила дорожного движения, например, правила проезда перекрестка, или превысили скорость.

Ранее россиянам рассказали об опасностях при оформлении полиса КАСКО.

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