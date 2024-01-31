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На Кутузовском проспекте столкнулись несколько автомобилей

На Кутузовском проспекте в Москве произошло крупное ДТП с несколькими машинами

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В Москве на Кутузовском проспекте в районе Поклонной горы произошло крупное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого столкнулись сразу несколько машин. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Департамента транспорта

«Движение транспорта затруднено в обоих направлениях. Выбираете пути объезда», — говорится в сообщении. При этом представитель департамента отметил, что пока выясняются обстоятельства, которые привели к аварии.

Информация о пострадавших также пока уточняется. Московских водителей призвали временно выбирать пути объезда.

В октябре 2023 года на Кутузовском проспекте также было зафиксировано массовое ДТП с участием нескольких автомобилей.

Судя по фото, тогда в аварию попали как минимум два такси, пикап и два седана. Это привело к заторам на крупном транспортном участке столицы.

Кутузовский проспект в Москве является одной из главных широкополосных дорог на западе столицы. Трасса регулярно используется автомобилистами для быстрых поездок в центр и из города в область.

Ранее в Москве автомобиль врезался в столб и загорелся.

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