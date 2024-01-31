Автолюбителей призвали правильно парковаться для своевременного вывоза мусора

Автовладельцам не следует парковать машины в узких дворовых проездах и возле контейнерных площадок для своевременного вывоза мусора. С таким обращением выступил один из крупнейших региональных операторов России по вывозу и переработке отходов. Его цитирует «Радио 1». Компания напоминает, что в зимнее время проезд спецтехники особенно затруднен.

«Такая парковка делает невозможной выкат баков с отходами и проезд мусоровозов. Помните, что соблюдение правил парковки и утвержденного порядка накопления твердых коммунальных отходов — гарантия своевременного вывоза ТКО и чистоты в ваших дворах», — подчеркнули в компании.

Отмечается также, что после неудачной попытки проехать к контейнерной площадке экипаж вынужден прибыть на место повторно, что приводит к нарушению графика. Регоператор напоминает, что за парковку, ограничивающую проезд мусоровоза, предусмотрены штрафы, а также эвакуация авто.

В конце января агентство РИА Новости со ссылкой на Российского экологического оператора (РЭО) сообщило, что в РФ могут стандартизировать цвета мусорных контейнеров для пластика, стекла и бумаги, сделав их одинаковыми для всей страны.

Ранее в Сбере рассказали о поддержке реформ обращения с отходами.