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Стало известно, когда в России появится новый кроссовер Wey 05

Продажи кроссоверов Wey 05 в России начнутся в феврале 2024 года

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Wey

Новый кроссовер Wey 05 появится на российском рынке в феврале 2024 года. Об этом говорится в пресс-релизе автоконцерна Great Wall Motor (есть у «Газеты.Ru»).

Модель станет первой в линейке бренда Wey на российском рынке и первым гибридным автомобилем концерна в РФ. Кроссовер получил гибридную силовую установку, выполненную по схеме подключаемого гибрида (PHEV) с возможностью подзарядки от сети, а также синхронные электродвигатели. В салоне Wey 05 установлен проекционный дисплей и электронная комбинация приборов. Климатическая установка управляется через сенсорный дисплей с тактильной обратной связью. Премиальная акустическая система оснащена 12 динамиками, а в дополнение к ней у кроссовера есть еще и активная система шумоподавления.

Вся информация о модели Wey 05 для российского рынка будет опубликована ближе к началу продаж.

До этого стало известно, что японская компания Mazda представила новый гибридный кроссовер Mazda CX-70 для рынка США. Продажи начнутся весной этого года. Машина придет на смену модели CX-7.

Mazda CX-70 представляет собой среднеразмерный пятиместный кроссовер. Внешне автомобиль напоминает другую модель, Mazda CX-90. Автомобиль будет предлагаться с подключаемой гибридной установкой, которая сочетает в себе 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель, аккумуляторную батарею и электродвигатель. Суммарная мощность системы составит 323 л.с. Кроме того, покупатель сможет приобрести машину с 3,3-литровым рядным турбомотором.

Ранее сообщалось, что бывший завод Nissan в Петербурге начал выпускать машины под брендом Xcite.

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