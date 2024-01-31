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В Карачаево-Черкесии суд рассмотрит дело экс-гаишника «с золотым унитазом»

В КЧР суд 5 февраля рассмотрит дело бывшего главы УГИБДД по Ставрополью Сафонова

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В Черкесском городском суде Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) 5 февраля начнут рассматривать уголовное дело экс-начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, обвиняемого в создании преступного сообщества и во взяточничестве. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя суда.

По его словам, слушание по делу Сафонова начнется в 14:30 мск, оно пройдет в открытом режиме.

Дело бывшего полицейского в декабре 2023 года передали в этот суд для рассмотрения по существу.

20 июля 2021 года в Ставропольском крае задержали 35 сотрудников ГИБДД во главе с руководителем управления Алексеем Сафоновым. Полицейских подозревали в получении взяток на сумму более 19 млн рублей.

Вскоре после задержания были опубликованы кадры из жилища Сафонова — интерьеры с золотой лепниной, росписью стен в стиле «рококо», напольными вазами, тяжелыми золотыми портьерами и хрустальными люстрами. И золотым унитазом.

Создатель и продюсер программ «Квартирный вопрос» и «Дачный ответ» Наталья Мальцева в комментарии «Газете.Ru» отозвалась об интерьерах особняка неодобрительно.

Ранее в Выборге задержали начальника полиции по подозрению во взятках на миллионы рублей.

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