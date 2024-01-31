Toyota издала распоряжение о запрете эксплуатации 20-летних Corolla и RAV4

Японская компания Toyota выпустила распоряжение, согласно которому запрещается передвигаться на некоторых автомобилях концерна, которым исполнилось уже 20 лет. Об этом сообщает motor1.com. Отмечается, что такие машины опасны для их владельцев из-за бракованных подушек безопасности Takata, которые могут взорваться в любой момент. Это может привести к ДТП.

Отмечается, что запрет касается моделей Corolla 2003-2004 годов, Corolla Matrix 2003-2004 годов и RAV4 2004-2005 годов производства. У RAV4 замене подлежит боковая подушка безопасности, у Corolla — передняя пассажирская подушка.

В мире насчитывается более 30 жертв бракованных автомобильных подушек безопасности Takata. Больше всего в США — 26 человек.

До этого стало известно, что компания Tesla отзовет для ремонта 200 тыс. автомобилей моделей Y, S и X, которые были выпущены в 2023 году. У таких автомобилей выявлены неполадки в работе бортовой электроники. В частности, при движении задним ходом изображение с камеры не всегда выводится на монитор. При такой эксплуатации автомобиля есть риск попасть в ДТП.

Ранее сообщалось, что Porsche отозвала суперкары Carrera GT, но не смогла их отремонтировать.