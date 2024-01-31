«АвтоВАЗ» начал красить автомобили в два новых цвета

«АвтоВАЗ» стал окрашивать автомобили Lada Granta в темно-серый и золотисто-коричневый цвета — «борнео» и «кориандр». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу бренда.

«Цвета «борнео» и «кориандр» являются достаточно сложными с технологической точки зрения. Перед их освоением была проведена переналадка всей технологии окраски кузовов, что было связано с применением материалов от новых поставщиков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дилеры Lada уже начали принимать заказы на автомобили в этих цветах. Доплата за металлизированную эмаль составляет 15 тыс. рублей.

До этого стало известно, что у «АвтоВАЗа» осталось четыре модели Lada дешевле 1 млн рублей. Так, сейчас россияне с бюджетом меньше 1 млн рублей на первичном рынке могут приобрести только классический внедорожник Lada Niva Legend, седан и лифтбэк Granta, а также Granta Cross. При этом в январе 2023 года минимальная цена ниже 1 млн рублей была также у седана и лифтбэка Granta Drive Active, а также у Niva Travel. В течение года эти машины стали дороже.

Ранее сообщалось, что автомобили Lada X-Cross 5 начали поступать российским дилерам.