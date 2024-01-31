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Россиянам рассказали об опасностях при оформлении полиса каско

Автоэксперт Тузов: при покупке каско должна насторожить его низкая стоимость

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

При оформлении договора страхования каско необходимо обратить внимание на перечень страховых случаев и цену полиса. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на независимого эксперта транспортной отрасли Алексея Тузова.

«В договоре может быть указан конкретный риск «угон транспортного средства без документов и ключей», и если авто угнали с документами в бардачке, страховая компания может отказать в страховых выплатах», — отметил он.

Кроме того, по словам Тузова, покупателя должна смутить слишком низкая цена полиса каско. Обычно полис стоит 40–60 тыс. рублей. Если цена ниже, есть вероятность что страховщик указал в договоре лишь очень редкие редкие риски повреждений автомобиля. При этом в полисе не указаны угон, страховка от возгорания, несчастного случая.

До этого водители поймали Российский союз автостраховщиков (РСА) на добавлении в личную историю несуществующих ДТП, из-за чего резко повышается коэффициент «бонус-малус» (КБМ) и стоимость полиса ОСАГО. В частности, житель Москвы при покупке полиса ОСАГО обнаружил, что коэффициент «бонус-малус», уменьшающий стоимость полиса при безаварийной езде и увеличивающий в случае ДТП по вине водителя, увеличился с минимального значения 0,46 до 1,17, а стоимость страховки — с 14 до 25 тыс. рублей. Это произошло из-за того, что в истории страхователя появились два ДТП, которых в действительности не было.

Ранее сообщалось, что штрафы по камерам за отсутствие ОСАГО не превысят 800 рублей в день.

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