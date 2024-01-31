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Раскрыта стоимость российского кроссовера Evolute i-Space

«РГ»: семиместный кроссовер Evolute i-Space будет стоить 4 млн рублей

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Evolute

Гибридный кроссовер Evolute i-Space будет стоить в России 3,94 млн рублей. Об этом сообщает «Российская газета».

Семиместный кроссовер Evolute i-Space получил гибридную силовую установку мощностью 287 л.с. с запасом хода в 1150 км. Электромотор мощностью 178 л.с. приводит передние колеса в движение, а атмосферный бензиновый мотор 1.5 мощностью 110 л.с. служит для подзарядки тяговой батареи. От высоковольтной зарядной станции подзарядить батарею можно за 4 часа.

На российском рынке автомобиль оснащается аудиосистемой с 12 динамиками, 19-дюймовыми колесными дисками, сиденьями с подогревом и вентиляцией, качественной шумоизоляцией салона. Также Evolute i-Space оснащается встроенным видеорегистратором, камерой кругового обзора, мониторингом слепых зон, а также системой предупреждения о столкновении при движении назад.

Сборка налажена на заводе «Моторинвест» в Липецкой области.

Ранее сообщалось, что Audi представила обновленный кроссовер Q7 с лазерными фарами.

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