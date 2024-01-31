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Россиянам рассказали о ситуации с запчастями для китайских автомобилей

РОАД: в России нет дефицита с запчастями для китайских авто

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Chery

В России не наблюдается дефицита запчастей для официально ввезенных в страну китайских автомобилей. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ассоциацию «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

«Дефицит на рынке запасных частей китайских брендов сейчас не наблюдается, а случаи увеличенных сроков поставок скорее носят эпизодический характер для «непопулярных» товаров», — отметили в ассоциации.

До этого стало известно, что на российском рынке увеличилось количество контрафактных автомобильных запчастей. Подделки в 2023 году чаще всего встречались среди оригинальных, известных европейских и японских производителей комплектующих и моторных масел.

Между тем в продаже появились импортозамещенные масла и аккумуляторы, которые отличаются доступностью, хорошим качеством и стабильностью в поставках. В 2023 году россияне чаще всего покупали детали для техобслуживания — масла, фильтры, детали тормозной системы и подвески. В последние два месяца наибольшим спросом пользовались масла и аккумуляторы, преимущественно отечественного производства.

Ранее стало известно, что в России на четверть выросли цены на услуги автосервисов.

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