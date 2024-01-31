Стали известны самые популярные цвета автомобилей с пробегом в 2023 году

В России самыми популярными цветами автомобилей с пробегом в 2023 году стали черный и белый. Об этом говорится в исследовании «Авито Авто» (есть у «Газеты.Ru»). Меньше всего россиян интересовали розовые машины.

«Черные и белые цвета традиционно доминируют на рынке автомобилей с пробегом. Объясняется это в первую очередь их сравнительно большей ликвидностью. Они медленнее теряют в стоимости, чем автомобили более ярких цветов. Кроме того, базовые цвета кузова, как правило, обойдутся первому покупателю дешевле, чем нестандартные оттенки, требующие доплаты», — отмечает директор направления Автомобили в «Авито Авто» Вадим Иванов.

На черный и белый пришлось почти половина от всех приобретенных в 2023 году пользователями сервиса автомобилей с пробегом (22% и 21% соответственно). Следом в рейтинге наиболее популярных цветов идут серый (14%), серебряный (13%), синий (9%), зеленый (6%), красный (5%), коричневый (3%) и бежевый (2%).

При этом в топ самых нежеланных цветов попали розовый, пурпурный, оранжевый, желтый, фиолетовый и золотой.

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