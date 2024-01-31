Размер текста
А
А
А

Стали известны самые популярные цвета автомобилей с пробегом в 2023 году

«Авито Авто»: в 2023 году самыми популярными цветами авто стали черный и белый

close
100%
Depositphotos

В России самыми популярными цветами автомобилей с пробегом в 2023 году стали черный и белый. Об этом говорится в исследовании «Авито Авто» (есть у «Газеты.Ru»). Меньше всего россиян интересовали розовые машины.

«Черные и белые цвета традиционно доминируют на рынке автомобилей с пробегом. Объясняется это в первую очередь их сравнительно большей ликвидностью. Они медленнее теряют в стоимости, чем автомобили более ярких цветов. Кроме того, базовые цвета кузова, как правило, обойдутся первому покупателю дешевле, чем нестандартные оттенки, требующие доплаты», — отмечает директор направления Автомобили в «Авито Авто» Вадим Иванов.

На черный и белый пришлось почти половина от всех приобретенных в 2023 году пользователями сервиса автомобилей с пробегом (22% и 21% соответственно). Следом в рейтинге наиболее популярных цветов идут серый (14%), серебряный (13%), синий (9%), зеленый (6%), красный (5%), коричневый (3%) и бежевый (2%).

При этом в топ самых нежеланных цветов попали розовый, пурпурный, оранжевый, желтый, фиолетовый и золотой.

Ранее россиянам рассказали, где лучше всего покупать автомобиль.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами