Названы сроки начала продаж в России новых кроссоверов Hongqi HS3

На российском рынке во II квартале 2024 года начнутся продажи премиальных компактных кроссоверов Hongqi HS3. Об этом говорится в пресс-релизе автопроизводителя (есть у «Газеты.Ru»). Сейчас автомобиль проходит сертификацию.

«На рос­сий­ском рын­ке Hongqi HS3 бу­дет до­сту­пен в двух мо­ди­фи­ка­ци­ях: с дви­га­те­лем 1,5 л и при­во­дом на пе­ред­нюю ось, и с дви­га­те­лем 2,0 л и си­сте­мой пол­но­го при­вода. Па­лит­ра цве­тов ку­зо­ва бу­дет вклю­чать в себя 6 цве­то­вых ре­ше­ний, в том чис­ле 3 двух­цвет­ных», — говорится в сообщении.

Кроссовер Hongqi HS3 впервые был представлен на автосалоне в Шанхае весной 2023 года. Длина кузова паркетника составляет 4655 мм при колесной базе 2770 мм. В моторную гамму для китайского рынка вошли два турбированных агрегата: 1,5 л мощностью 168 л.с. в связке с семидиапазонным «роботом» и двухлитровый двигатель (252 л.с.), который работает с восьмиступенчатым «автоматом». В первом случае время разгона до «сотни» составляет 9,9 с., во втором — 7,2 с.

В список оснащения вошли панорамный люк, два 12-дюймовых экрана в салоне, две площадки для беспроводной зарядки гаджетов, система бесключевого доступа, адаптивный круиз-контроль, сиденья с электрорегулировками и вентиляцией.

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