Названы сроки начала продаж в России новых кроссоверов Hongqi HS3

На российском рынке во II квартале 2024 года начнутся продажи премиальных компактных кроссоверов Hongqi HS3. Об этом говорится в пресс-релизе автопроизводителя (есть у «Газеты.Ru»). Сейчас автомобиль проходит сертификацию.
«На российском рынке Hongqi HS3 будет доступен в двух модификациях: с двигателем 1,5 л и приводом на переднюю ось, и с двигателем 2,0 л и системой полного привода. Палитра цветов кузова будет включать в себя 6 цветовых решений, в том числе 3 двухцветных», — говорится в сообщении.
Кроссовер Hongqi HS3 впервые был представлен на автосалоне в Шанхае весной 2023 года. Длина кузова паркетника составляет 4655 мм при колесной базе 2770 мм. В моторную гамму для китайского рынка вошли два турбированных агрегата: 1,5 л мощностью 168 л.с. в связке с семидиапазонным «роботом» и двухлитровый двигатель (252 л.с.), который работает с восьмиступенчатым «автоматом». В первом случае время разгона до «сотни» составляет 9,9 с., во втором — 7,2 с.
В список оснащения вошли панорамный люк, два 12-дюймовых экрана в салоне, две площадки для беспроводной зарядки гаджетов, система бесключевого доступа, адаптивный круиз-контроль, сиденья с электрорегулировками и вентиляцией.
Ранее сообщалось, что бывший завод Nissan в Петербурге начал выпускать машины под брендом Xcite.