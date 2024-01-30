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Министр просвещения попал в ДТП в центре Москвы

Baza: министр просвещения России Сергей Кравцов попал в ДТП в центре Москвы

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РИА «Новости»

Министр просвещения России Сергей Кравцов попал в ДТП в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По его информации, автомобиль Aurus, в котором находился Кравцов, столкнулся с грузовым автомобилем на пересечении Ленинского проспекта и Стасовой улицы около полудня.

После аварии чиновника пересадили в другой автомобиль. Кравцов травм не получил, отметил канал.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что премиальный отечественный автомобиль Aurus Senat попал в аварию на Ленинском проспекте в Москве. Отмечалось, что машина приписана к правительственной «Автобазе № 2».

До этого вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр заявил, что продающиеся автомобили из автопарка Госдумы «отъездили свое», многим из них уже более десяти лет, у них большие пробеги и высокий износ, поэтому гнаться за такой покупкой смысла нет.

Ранее стало известно, какие автомобили закупили для гаража Госдумы.

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