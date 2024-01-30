Стало известно, о каких привычках автомобилистам лучше забыть зимой

В зимнее время водителю необходимо соблюдать скоростной режим и не совершать резких маневров на дороге. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на технического директора автомобильного маркетплейса Fresh Максима Рязанова.

«Автомобилистам России нужно отказаться зимой от опасных маневров, превышения скорости даже на незначительный показатель, а также следить за чистотой оптики, зеркал и стекол: в метель и снегопад хорошая видимость — первая необходимость для тех, кто управляет транспортными средствами», — сказал эксперт.

По его словам, также не стоит нарушать сроки установки зимних шин: если летом факт замены покрышек не является критичным, то зимой использование неподходящих по сезону шин чревато попаданием в аварию.

До этого стало известно, что в сильные морозы автомобиль может не завестись по нескольким причинам из-за отрицательного влияния низких температур на все системы машины. При этом чаще всего проблемы возникают с аккумулятором или топливной системой. В частности, машина может не завестись из-за сомнительного бензина. Поэтому важно в течение зимнего периода выбирать качественное топливо для своего автомобиля. Кроме того, автомобиль может плохо заводиться из-за грязной дроссельной заслонки или форсунок, так как автомобилисты забывают, что эти элементы требуют чистки раз в 20-30 тыс. километров.

Ранее стало известно, что из-за сильных морозов в России на 30% выросло число обращений в автосервисы.