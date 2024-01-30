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В Калининграде начнут выпускать новые китайские автомобили

Калининградский «Автотор» начнет выпуск кроссоверов DFSK ix5 и DFSK ix7

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Dongfeng

Компания «Моторинвест» и автопроизводитель «Автотор» заключили соглашение о производстве первой партии кроссоверов китайской Dongfeng Sokon (DFSK) на заводе в Калининграде. Об этом говорится в пресс-релизе «Моторинвеста» (есть у «Газеты.Ru»).

«В рамках Соглашения «Автотор» произведет по заказу «Моторинвеста» партию автомобилей DFSK, которая будет представлена двумя моделями: купе-кроссовером со спортивным дизайном и богатым функциональным оснащением DFSK ix5 и семиместным полноприводным флагманским кроссовером DFSK ix7», — говорится в сообщении.

Автомобили DFSK выпускаются совместным предприятием автоконцерна Dongfeng и промышленного гиганта Seres Group, производящим не только автомобили и мотоциклы, но и бытовую технику и автокомпоненты.

iх5 — один из самых крупных купе-кроссоверов со спортивным дизайном на китайском рынке. Он дебютировал в 2018 году. Автомобиль сопоставим с моделями Haval F7x и Geely Tugella. Модель ix7 представляет собой семиместный полноприводный кроссовер.

До этого стало известно, что у автомобиля Jetour Traveler в Китае появилась новая версия Silver Dragon Wings, приспособленная для использования на бездорожье. Автомобиль снабжен турбодизелем мощностью 254 л.с., 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией и полным приводом.

Ранее сообщалось, что китайские внедорожники M-Hero поступили на склад в России.

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