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Власти Японии начали проверки на заводе Toyota из-за ошибок с данными двигателей

На заводе Toyota начались проверки из-за фальсификации данных о двигателях

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Евгений Биятов/РИА Новости

Власти Японии начали проверки на заводе Toyota Industries Corporation — подрядчика Toyota Motor. Об этом сообщает ТАСС. Инспекция проводится из-за информации о фальсификации данных о мощности дизельных двигателей.

Отмечается, что будет проведено широкомасштабное расследование, включая проверки на местах, чтобы определить, есть ли какие-либо проблемы внутри компании. Власти примут надлежащие меры по итогам проверки.

Автопроизводитель заподозрил подрядчика, Toyota Industries, в подтасовке результатов испытания дизелей. При замерах мощности в компьютерных модулях использовалось программное обеспечение, отличное от того, которое применялось при массовом производстве моторов.

Нарушения во время испытаний мощности найдены для трех моделей двигателей, которые используются в 10 моделях автомобилей, продающихся по всему миру. Среди них внедорожники Toyota Land Cruiser Prado, Land Cruiser 300, Fortuner и пикап Hilux.

Позже стало известно, что работу шести производственных линий на четырех заводах приостановили из-за выявленных подтасовок при тестировании дизельных двигателей.

Ранее сообщалось, что на бывшем заводе Volkswagen под Калугой скопились тысячи новых автомобилей.

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