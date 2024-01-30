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Две модели Lada исчезли с официального сайта «АвтоВАЗа»

Хетчбэк и универсал Lada Granta исчезли с официального сайта «АвтоВАЗа»

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Lada

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» убрал со своего официального сайта информацию об автомобилях Lada Granta в кузовах хетчбэк и универсал. Об этом сообщает паблик Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте».

«С сайта «АвтоВАЗа» убрали Lada Granta хетчбэк и универсал», — говорится в сообщении.

О том, что «АвтоВАЗ» исключил из прайс-листов самый дешевый на российском рынке универсал Lada Granta, стало известно в ноябре 2023 года. Как рассказали в «АвтоВАЗе», такая модификация универсала Granta не производилась с конца 2022 года. Решение отказаться от модификации продиктовано отсутствием спроса.

До этого стало известно, что в России начались продажи Lada Vesta без подушек безопасности. Стоимость такой машины составляет 1,46 млн рублей.

Кроме того, «АвтоВАЗ» вновь начал оснащать автомобили Lada Granta центральным замком. Из-за нехватки комплектующих эта опция пропала из всех комплектаций модели в феврале 2023 года.

Ранее сообщалось, что Lada Granta в топовой версии Club получит мультимедийную систему и камеру.

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