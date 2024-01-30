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Toyota приостановила производство на четырех автозаводах

Toyota приостановила выпуск авто из-за ошибок с данными двигателей

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Автомобильный концерн Toyota принял решение приостановить работу шести производственных линий на четырех заводах из-за выявленных подтасовок при тестировании дизельных двигателей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.

«Мы намерены работать быстро и в надлежащей манере для скорейшего получения разрешения и возобновления производства», — цитирует телеканал слова исполнительного директора автопроизводителя Кодзи Сато.

Отмечается, что Toyota остановила производство автомобилей до 1 февраля 2024 года.

Автопроизводитель заподозрил подрядчика, Toyota Industries, в подтасовке результатов испытания дизелей. При замерах мощности в компьютерных модулях использовалось программное обеспечение, отличное от того, которое применялось при массовом производстве моторов.

Нарушения во время испытаний мощности найдены для трех моделей двигателей, которые используются в 10 моделях автомобилей, продающихся по всему миру. Среди них внедорожники Toyota Land Cruiser Prado, Land Cruiser 300, Fortuner и пикап Hilux.

Ранее сообщалось, что с июля 2024 года в Европе вводятся «черные ящики» для автомобилей.

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