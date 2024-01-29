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Все новые автомобили в Европе оборудуют «черными ящиками»

С июля 2024 года в Европе вводятся «черные ящики» для автомобилей

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latinncap.com

Начиная с июля 2024 года все легковые автомобили, а также легкие грузовики и фургоны, будут оснащаться «черными ящиками» — бортовыми самописцами, регистрирующими параметры движения машины. Об этом сообщает Motor1.

Установка «регистраторов событий» (event data recorder, EDR) в качестве стандартного оборудования предусмотрена для автомобилей класса М1, в которых есть до восьми пассажирских мест помимо сиденья водителя. Требование Еврокомиссии об обязательной установке EDR распространится также на коммерческие автомобили категории N1, с полной массой до 3,5 т.

Согласно документам Еврокомиссии, EDR должен обеспечивать запись скорости. параметров торможения, положение автомобиля на дороге и его наклон, а также реакцию систем безопасности. Также он должен фиксировать срабатывание системы экстренного вызова eCall, которая стала обязательной в Европе с 2018 года.

Ранее стало известно, что в Россию привезли первую партию внедорожников M-Hero.

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