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У Jetour Traveler появилась новая версия, приспособленная для бездорожья

Jetour выпустил Traveler во внедорожном исполнении

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Jetour

У автомобиля Jetour Traveler в Китае появилась новая версия Silver Dragon Wings, приспособленная для использования на бездорожье. Об этом сообщает Autohome.

У автомобиля, который планируется выпустить тиражом 3 тыс. экземпляров, доработан внешний вид и интерьер. Спереди смонтирован силовой бампер, изменился рисунок решетки радиатора, логотип марки перенесен на капот. Кроме того, автомобиль обклеен пленкой, способной менять цвет.

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Jetour

Traveler оснащен внедорожными шинами на 20-дюймовых дисках и набором экспедиционных аксессуаров, включая багажные боксы по бокам кузова и двухсекционные лестницы с двух сторон, позволяющие взобраться на крышу. Автомобиль снабжен турбодизелем мощностью 254 л.с., 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией и полным приводом.

Ранее стало известно, что в Россию привезли первую партию внедорожников M-Hero.

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