Импорт автомобилей из Китая в Россию вырос в 3,6 раза в 2023 году

Объем импорта наземных транспортных средств из Китая в Россию вырос в 2023 году на 258% в денежном выражении, сообщает «Прайм».

По данным Главного таможенного управления КНР, за 2023 год Россия закупила в Китае наземный транспорт на 22,52 млрд долларов против 6,28 млрд долларов за 2022 год.

Общий объем экспорта товаров из Китая в Россию оценивается в 110,97 млрд долларов. что почти на 47% больше, чем было в 2022 году. Помимо транспортных средств, значительно вырос экспорт из Китая в Россию механических устройств и оборудования. Рост составил 50,4% (с 16,78 млрд долларов в 2022 году до 25,24 млрд долларов в 2023-м).

До этого стало известно, какие автомобили чаще всего ввозили в Россию по параллельному импорту.

Ранее стало известно, что Haval отзывает в России более 32 тыс. машин из-за проблем с проводкой.