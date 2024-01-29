Россиянам предложили Lada Niva с турбомоторами

Самарская фирма Kviring Lada Turbo начала сборку автомобилей Lada Niva Legend и Niva Travel с комплектами турбонаддува двигателя. Об этом сообщает Telegram-канал «Автопоток».

Автомобили с 1,7-литровым мотором и 5-ступенчатой МКП проходят процедуру сборки и настройки турбокомплекта. Давление наддува, устанавливаемого на машины — 0,6 бар. Стоимость переоборудования автомобиля — 245 тыс. рублей. По данным Kviring Lada Turbo, мощность доработанного мотора возрастает до 145 л.с., максимальный крутящий момент — до 250 Нм.

В стандартном виде атмосферный двигатель, устанавливаемый на Lada Niva Legend, развивает максимальную мощность 83 л.с. (у Niva Travel — 80 л.с.). Максимальный крутящий момент, который выдает этот мотор, — 127 Нм.

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