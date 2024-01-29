«По автобусу все летало»: мать хоккеиста — о смертельной аварии на Урале

Надежда, мать хоккеиста из Новоуральска, пострадавшего в ДТП в Свердловской области, рассказала «Газете.Ru», что ее сын ударился головой, но серьезно не пострадал. По ее словам, в момент аварии подросток спал, поэтому не сразу понял, что произошло. Она отметила, что один из участников хоккейной команды сейчас находится в реанимации.

«Говорит, удар пришелся на голову, носом ударился. Серьезно, слава богу, не пострадал, но шок такой. Все там в шоке были. Он сказал, что сам ничего не понял, так как спал. Все рано утром было. Он сказал: «я сплю и просыпаюсь от того, что суматоха происходит, ничего понять не могу. По автобусу все летает, крутится, вертится». Он схватился за что-то и удержался, но головой стукнулся. У кого-то тоже ушибы, двое мальчишек у них — один в больнице, другой мальчик в реанимации, тренер погиб», — сказала она.

Надежда назвала погибшего в ДТП тренера «сильным» и добавила, что он давно работал с командой.

Отец бывшего участника команды Евгений рассказал «Газете.Ru», что под руководством тренера, погибшего в ДТП, команда прогрессировала. Он назвал смерть преподавателя потерей для детского хоккея.

«Человек был отличный, команда прогрессировала под его руководством, пропагандировал советский хоккей, парни под его руководством играли с огнем! Это огромная потеря для новоуральского хоккея и для детского хоккея в целом», — заключил он.

Утром 29 января на дороге в сторону поселка Верх-Нейвинский в Свердловской области произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего детскую хоккейную команду, и легкового автомобиля марки Citroen. В автобусе ехали 18 детей, возвращавшихся с соревнований из Челябинска в Новоуральск. Как сообщила прокуратура, в результате аварии погибли четыре человека: водитель и пассажиры машины Citroen, а также тренер детской хоккейной команды — он скончался в больнице. По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо, после чего он выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем.

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