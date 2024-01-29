Размер текста
А
А
А

В Россию привезли первую партию внедорожников M-Hero

Китайские внедорожники M-Hero поступили на склад в России

close
100%
Моторинвест

На центральный склад компании «Моторинвест» поступила первая партия внедорожников M-Hero, продажи которых стартуют в России. Об этом сообщает Quto.ru.

По его данным, в продажу поступят как гибридная, так и электрическая версии автомобиля. В гибридном варианте рамный автомобиль премиум-класса снабжен тремя электромоторами суммарной мощностью 816 л.с. Двигатель внутреннего сгорания при этом служит для подзарядки аккумуляторов. В электрическом варианте машина снабжена четырьмя электродвигателями суммарной мощностью 1088 л.с.

«Моторинвест» планировал начать продажи M-Hero еще в конце 2023 года. В ноябре открылся прием предзаказов на автомобиль.

Ранее стало известно, какие подержанные автомобили за 500 тыс. рублей не потребуют вложений.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами