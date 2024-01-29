Краснодарец устроил стрельбу из-за парковочного места у школы

В Краснодаре двое мужчин поссорились из-за парковочного места у школы, один из них распылил на оппонента газовый баллончик, а через некоторое время — обстрелял его автомобиль из пистолета. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По его данным, конфликт произошел 24 января. Оба его участника приехали к школе на внедорожниках Toyota Land Сruiser. Один из водителей не мог дождаться, пока другой высадит своего ребенка и уедет. В ходе конфликта он распылил на оппонента содержимое газового баллончика, а на другой день приехал к школе на незарегистрированном автомобиле Lada. Дождавшись, пока вчерашний оппонент подъедет, он отозвал его в сторону и обстрелял его машину.

На фото с последствиями инцидента видно, что пули пробили стекло и застряли в кузовных элементах внедорожника. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

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