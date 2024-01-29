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Названы автомобили за 500 тыс. рублей, которые не потребуют вложений

Автоэксперт Солодовник назвал пять моделей недорогих и долговечных машин

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Renault

При выборе подержанного автомобиля за 500 тыс. рублей главным критерием является история его эксплуатации, и в меньшей степени — возраст и пробег. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на директора направления автомобилей с пробегом маркетплейса Fresh Максима Солодовника.

«Сегодня на вторичном рынке за 500 000 рублей можно приобрести как отечественные модели, например, Lada Granta, которая неприхотлива в обслуживании, так и иномарки. Самые популярные в данном ценовом сегменте — Renault Logan и Sandero, Ford Focus II, Nissan Almera Classic», — перечислил в беседе с изданием Солодовник.

По его словам, среди автомобилей в этом бюджете Renault отличается надежностью двигателей, Ford — шасси с многорычажной задней подвеской, обеспечивающей хорошую управляемость и отличающееся долговечностью, а продукция японского автопрома — простотой конструкцией задней подвески. В бюджет 500 тыс. рублей укладываются Renault Logan 2009 года выпуска и Ford Focus 2010-го, привел пример специалист.

Ранее стало известно, что Haval отзывает в России 32 тыс. машин из-за проблем с проводкой.

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