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Haval отзывает в России 32 тыс. машин из-за проблем с проводкой

Haval отзывает в России более 32 тысяч машин F7 и F7x из-за риска замыкания

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Haval

Китайский автопроизводитель Haval проведет отзывную кампанию в отношении почти 32,2 тыс. автомобилей из-за риска короткого замыкания в проводке. Об этом сообщает Росстандарт.

«Причина отзыва транспортных средств: существует вероятность попадания в разъем жгута проводов под водительским сиденьем влаги с последующим коротким замыканием электропроводки, которое может повлечь за собой оплавление разъема», — отмечается в сообщении ведомства.

Ремонт потребуется автомобилям F7 и F7x, которые были проданы с 1 декабря 2022 года по 27 декабря 2023 года. Перечень их VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта. Дилеры известят владельцев проблемных машин о необходимости ремонта. Также автовладельцы могут обратиться к дилеру самостоятельно. Для исправления дефекта разъем будет доработан, чтобы исключить попадание воды в него.

Ранее стало известно, что дилеры испытывают трудности с обслуживанием «серых» автомобилей из Китая.

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