Уфимский блогер объяснил, почему врезался в стену во время дрифта

Уфимский блогер Азамат Талхин, врезавшийся накануне в стену во время дрифта, рассказал «Газете.Ru», что проезжая часть была покрыта льдом, из-за чего машину занесло. Он отметил, что купил «автомобиль мечты» всего три месяца назад и недостаточно освоил его.

«Я жалею о случившемся. Мне ужасно стыдно. Я не хочу, чтобы кто-то другой оказался в такой ситуации. Я купил машину мечты три месяца назад. Видимо, недостаточно освоил ее. Не удержал ее. На дороге лежал лед, машину занесло. Не справился с управлением, я не думал, что будет такой исход», — сказал он.

28 января блогер и коуч Азамат Талхин с друзьями устроил дрифт на улице Карла Маркса в Уфе. На кадрах, опубликованных в сети, водители совершали маневры на проезжей части, в то время как их пассажиры взрывали фейерверки. После неосторожного поворота один из водителей потерял управление и влетел в стену.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев прокомментировал в своем Telegram-канале видеоролик блогера. Глава города написал, что подобные маневры следует исполнять на специально оборудованных трассах. Он также призвал водителей соблюдать ПДД и не подвергать опасности других участников дорожного движения.

Ранее автомобиль ушел под лед во время дрифта на реке.