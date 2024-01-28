BMW готовит для 2 Series новую высокотехнологичную опцию

Компания BMW планирует оснащать автомобили 2 Series, выпускаемые на заводе в Мексике, облегченной крышей из углеволокна. Об этом сообщает Carbuzz.

Ожидается, что такой крышей будут оснащаться как заднеприводные, так и полноприводные версии машины. Новая деталь поможет снизить массу автомобиля и позволит улучшить динамические характеристики. Аналогичная деталь, устанавливающийся на «заряженный» BMW M2 позволяет снизить вес машины на на 21,8 кг.

Кроме того, ожидается, что автомобиль получит улучшенную отделку интерьера, колеса нового дизайна и два новых цвета. О возможных технических изменениях не сообщается. В настоящее время автомобиль оборудуется 6-цилиндровым рядным мотором с битурбонаддувом мощностью 382 л.с. с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Ранее Volkswagen показал предсерийную версию обновленного Golf R.