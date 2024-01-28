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Водитель ударил инспектора ДПС в ходе проверки документов

В Северной Осетии водитель напал на инспектора ДПС во время проверки документов

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Северной Осетии полицейские задержали водителя Lada Granta, который ударил инспектора ДПС во время проверки документов. Об этом сообщается в Telegram-канале республиканского МВД.

Инцидент произошел в Пригородном районе. Водитель не подчинился требованиям полицейских и был заблокирован двумя патрульными машинами.

«На неоднократные требования полицейских прекратить противоправное поведение молодой человек не реагировал, препятствовал осуществлению госавтоинспекторами возложенных на них обязанностей, а также нанес удар одному из сотрудников», — отмечается в сообщении полиции.

Пострадавший сотрудник обратился в медучреждение по поводу травмы. Буйного водителя заковали в наручники и доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении насилия представителю власти.

Ранее в Новосибирской области водитель обвинил сотрудников ДПС в краже пива и денег из машины.

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