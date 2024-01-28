Мошенник выманил деньги у автомобилиста, пообещав ему двигатель

Житель Ингушетии перевел мошеннику 80 тыс. рублей при попытке купить в интернете автомобильный двигатель, сообщается в Telegram-канале республиканского МВД.

«Заявитель перевел продавцу в счет оплаты за товар 80 тысяч рублей, после чего «Андрей» прервал связь, деньги не вернул и двигатель не прислал. По данному факту полицией проводится проверка», — отмечается в сообщении полиции.

Объявление о продаже двигателя 1-JZ житель Назрани нашел в интернете. После того, как продавец перестал выходить на связь, житель Назрани понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Двигатели с заводским индексом 1-JZ выпускались концерном Toyota с 1990 по 2007 год. Эти бензиновые силовые агрегаты рабочим объемом 2,5 л устанавливались на автомобили Toyota Mark II, Crown, Chaser, Cresta, а также на Lexus GS с задним и полным приводом.

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