Водитель облил петербуржца из лужи, а его пассажир – обстрелял

В Санкт-Петербурге полиция задержала водителя и пассажира автомобиля после конфликта с пешеходом, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ходе дорожного конфликта пассажир автомобиля Volkswagen выстрелил в лицо 64-летнему пешеходу из газового пистолета. После этого машина уехала.

«Полицейские установили, что конфликт между мужчинами начался из-за того, что водитель «Фольксвагена», проезжая мимо, обрызгал 64-летнего мужчину из лужи. Тот, в свою очередь, решил разобраться с обидчиком», — отмечается в сообщении полиции.

Скрывшийся с места конфликта автомобиль сотрудники полиции нашли неподалеку, в гаражах. Там же задержали водителя и пассажира — мужчин 31 года и 35 лет. Их доставили для разбирательства в отдел полиции.

Ранее в Москве две легковые машины загорелись после ДТП.