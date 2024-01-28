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На ледовой гонке представлен обновленный Volkswagen Golf R

Volkswagen показал обновленный Golf R на гонке в Австрии

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Volkswagen AG

Volkswagen показал предсерийный обновленный Golf R на ледовой гонке в Австрии.

Автомобиль показан в заводском камуфляже синего цвета — традиционного для модификации R. В показательных заездах на льду приняли участие гонщики Ханс-Йоахим Штук и Йохан Кристофферссон, которые также протестировали Golf GTI, Golf eHybrid и Golf GTE.

Подробные технические характеристики обновленного Golf R не приводятся. Известно, что автомобиль сохранит полный привод. Предполагается, что после рестайлинга у машины будет увеличена мощность двигателя. У переднеприводного Golg GTI после обновления мощность мотора выросла на 20 л.с., до 265 л.с.

Ранее стало известно, что автомобили Lada Vesta начали окрашивать в новый цвет.

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