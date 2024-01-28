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В Москве фура въехала в стоящие на светофоре автомобили, возник пожар

На севере Москвы после ДТП с фурой загорелся автомобиль

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Александр Вильф/РИА «Новости»

На Ленинградском шоссе в Москве произошло массовое ДТП и пожар, сообщает РЕН ТВ.

По его данным, утром в воскресенье большегрузный автомобиль врезался в легковые машины, после чего одна из них загорелась и выгорела полностью, а другая была повреждена огнем частично.

В аварии никто не пострадал, огонь оперативно потушили, уточняет msk.kp.ru со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД. Всего участниками ДТП стали большегрузная фура и три легковых автомобиля. Одну из машин при ударе отбросило на несколько метров вперед.

До этого в Москве на проспекте Андропова автомобиль упал с моста на проезжую часть, пострадал один человек.

Ранее было названо самое частое нарушение ПДД в Подмосковье.

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