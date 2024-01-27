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Автомобиль вылетел с моста в Москве

112: в Москве автомобиль упал с виадука на проспекте Андропова

В Москве «Фольксваген» вылетел с моста с виадука на проспекте Андропова прямо на проезжую часть улицы Трофимова. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Отмечается, что в результате инцидента пострадал один человек. У него небольшое сотрясение мозга, врачи оказали ему помощь на месте.

На месте работают экстренные службы, они разбираются в причинах ДТП.

До этого в Свердловской области столкнулись три автомобиля, пострадали пять человек.

26 января стало известно, что сбивший пять человек водитель автобуса в Санкт-Петербурге в момент ДТП спал.

В январе компания Tesla приняла решение отозвать для ремонта 200 тыс. автомобилей моделей Y, S и X, которые были выпущены в 2023 году.

Ранее сообщалось, что в ХМАО автокран врезался в пассажирский поезд и повредил три вагона.

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