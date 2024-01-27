Мужчина выстрелил в автомобиль с водителем в Краснодаре

В Краснодаре мужчина обстрелял автомобиль после конфликта с водителем. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Инцидент произошел утром 24 января.

«Обвиняемый, находясь возле жилого дома по ул. Болотникова, в ходе словесного конфликта, произвел выстрел в автомобиль Toyota, в салоне которого находился человек, после чего скрылся. Вечером того же дня мужчина был задержан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Мужчина находится под стражей.

До этого стало известно, что в Ханты-Мансийском автономном округе в пассажирский поезд врезался автокран. Во время инцидента никто не пострадал. Пассажиры из разбитых вагонов были пересажены на свободные места. По предварительным данным, автокран задел проезжающий поезд стрелой. Схода вагонов с рельс не произошло.

Ранее в Троицке злоумышленник проколол семь автомобильных шин ножом XVIII века.