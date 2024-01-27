Размер текста
А
А
А

Мужчина выстрелил в автомобиль с водителем в Краснодаре

В Краснодаре мужчина стрелял в иномарку с водителем в салоне

close
100%
«Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края»

В Краснодаре мужчина обстрелял автомобиль после конфликта с водителем. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Инцидент произошел утром 24 января.

«Обвиняемый, находясь возле жилого дома по ул. Болотникова, в ходе словесного конфликта, произвел выстрел в автомобиль Toyota, в салоне которого находился человек, после чего скрылся. Вечером того же дня мужчина был задержан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Мужчина находится под стражей.

До этого стало известно, что в Ханты-Мансийском автономном округе в пассажирский поезд врезался автокран. Во время инцидента никто не пострадал. Пассажиры из разбитых вагонов были пересажены на свободные места. По предварительным данным, автокран задел проезжающий поезд стрелой. Схода вагонов с рельс не произошло.

Ранее в Троицке злоумышленник проколол семь автомобильных шин ножом XVIII века.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами