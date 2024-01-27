Автокран протаранил пассажирский поезд в ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе в пассажирский поезд врезался автокран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Свердловской железной дороги. Инцидент произошел на 873-м км станции Мегион.

«Водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд, по которому следовал пассажирский поезд №107 сообщением Нижневартовск - Волгоград. В связи с происшествием получили повреждения три вагона поезда: №8 - со стороны нерабочего тамбура, №9 - со стороны рабочего тамбура, №10 - разбиты два окна и поврежден кузов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время инцидента никто не пострадал. Пассажиры из разбитых вагонов были пересажены на свободные места. По предварительным данным, автокран задел проезжающий поезд стрелой. Схода вагонов с рельс не произошло. Какие повреждения получил автокран не сообщается.

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