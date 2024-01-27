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Haval запатентовал в России свой новый внедорожник

Новый внедорожник Haval H9 запатентовали в России

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Haval

Китайская компания Haval Motor запатентовала в России дизайн внедорожника H9 нового поколения. Об этом сообщает Telegram-канал «Автопоток». Изображения машины и сам патент опубликованы в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

В Китае дебют новинки и старт производства намечен на первую половину 2024 года. Haval H9 выполнен в ретростиле. У него квадратные фары, дневные ходовые огни круглой формы и решетка радиатора с горизонтальными ламелями. Кроме того, модель отличают широкие колесные арки, высокая линия капота, большие боковые зеркала, крупные бамперы, рейлинги на крыше и бокс для хранения вещей на задней двери.

Автомобиль будет оснащаться бензиновым мотором мощностью 224 л.с., а также дизельным агрегатом с отдачей 190 л.с. В первом случае мотор будет работать с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, а во втором — с десятиступенчатой. Привод исключительно полный.

О том, когда Haval начнет продажи нового внедорожника H9 на российском рынке, не сообщается.

Ранее стало известно, когда прекратится снижение цен на автомобили в России.

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