«АвтоВАЗ» расширит оснащение Lada Granta

Российский автопроиздитель «АвтоВАЗ» добавит в топовую комплектацию Club модели Lada Granta три опции. Об этом сообщает паблик Avtograd News в соцсети «ВКонтакте».

«С конвейера сошел пробный автомобиль с мультимедийной системой, камерой заднего вида и датчиками парктроника в заднем бампере, обычно после определенного временного промежутка, машины начинают выпускать серийно», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что на предприятии собрали несколько пробных автомобилей Granta седан в антисанкционном варианте. У такой машины отсутствуют внутренние пластиковые накладки порога, уплотнитель по фланцу дверей снизу, уплотнитель на внутренней стороне капота, подсветка вещевого ящика, подсветка багажника, внутренняя ручка закрытия багажника, кнопка открывания багажника перенесена на панель приборов, нет усилителя руля, Airbag и кондиционера.

Кроме того, «АвтоВАЗ» вновь начал оснащать автомобили Lada Granta центральным замком. Из-за нехватки комплектующих эта опция пропала из всех комплектаций модели в феврале 2023 года.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» начал готовиться к серийному выпуску модели Lada Iskra.