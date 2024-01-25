В Петербурге завели еще одно уголовное дело после ДТП с автобусом

Второе уголовное дело заведено в Санкт-Петербурге после ДТП с автобусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), — говорится в сообщении.

ДТП произошло на Наличной улице в Василеостровском районе Петербурга 24 января. По версии правоохранителей, водитель средства передвижения утратил контроль над автобусом и выехал на тротуар. В результате пострадали пять человек. Известно, что одному из них понадобилась операция. После аварии возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, водитель задержан.

По данным городского комитета по здравоохранению, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что прокуратура Москвы просит суд признать запрещенными видео автоблогера Гаджиева.