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Стало известно, насколько подорожали популярные кроссоверы

Автоэксперт Рогов: средняя цена импортных кроссоверов выросла за год на 10%

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Hyundai

По итогу 2023 года средняя цена популярных кроссоверов, которые россияне заказывают из-за границы по параллельному импорту, увеличилась на 10%. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов (специализируется на доставке «под ключ» машин из Южной Кореи, Европы и Японии).

«Пользующиеся повышенным спросом у россиян среднеразмерные кроссоверы в 2023 году выросли в цене примерно на 8-10%. На конечную стоимость автомобиля повлияли инфляция, курс рубля, изменение тарифов на железнодорожные перевозки, а также логистика. В том году покупатели чаще всего выбирали Hyundai Tucson, Hyundai Santa Fe, Kia Sportage, Volkswagen Tiguan, Audi Q3 и BMW X3. Это автомобили 2018-2020 годов выпуска с минимальным пробегом. Стоимость таких машин – от 2,5 млн рублей до 4 млн рублей», — сказал автоэксперт.

По словам Рогова, в 2023 году на рынке было много предпосылок для серьезного подорожания автомобилей, в том числе и вероятное отсутствие конкуренции, однако этого не произошло. Причина — в Россию хлынул огромный поток автомобилей из Китая, который затормозил рост цен.

«Китайцы сбили цены на автомобили. Из этой страны в Россию машины везли все — и серые дилеры и официальные. Получился здоровый стихийный рынок. Если у нас раньше 5-7 крупных дилеров могли воздействовать на него, то теперь все изменилось», — пояснил специалист.

Ранее стало известно, что у дилеров образовались склады непродающихся Lada Vesta.

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