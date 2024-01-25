Haval показал, как будет выглядеть новая модель внедорожника

Китайский автобренд Haval распространил официальные фотографии внедорожника H9 второго поколения. Как сообщает carnewschina.com, дебют новинки и старт производства начнется в первой половине 2024 года.

Haval H9 выполнен в ретростиле. У него квадратные фары, дневные ходовые огни круглой формы и решетка радиатора с горизонтальными ламелями. Кроме того, модель отличают широкие колесные арки, высокая линия капота, большие боковые зеркала, крупные бамперы, рейлинги на крыше и бокс для хранения вещей на задней двери.

Автомобиль будет оснащаться бензиновым мотором мощностью 224 л.с., а также дизельным агрегатом с отдачей 190 л.с. В первом случае мотор будет работать с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, а во втором — с десятиступенчатой. Привод исключительно полный.

Ранее сообщалось, что Volkswagen представил обновленный Golf 8 поколения.