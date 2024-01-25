Стало известно количество предзаказов на российский автомобиль «Атом»

Число предзаказов на российский электромобиль «Атом» достигло 36 тыс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора по взаимодействию с органами государственной власти АО «Кама» Анатолий Кияшко.

«Мы рассчитываем, что предзаказов [будет] значительно больше, чем десятки тысяч, может, даже сотни. Но мы здесь будем очень аккуратно что-то обещать, потому что есть определенные производственные ограничения, поэтому мы в первую очередь будем выполнять те предзаказы, которые уже набрали — 36 тыс.», — сказал Кияшко.

По его словам, 70% от всех заказов приходится на бизнес-семент.

Производство машин «Атом» наладят на столичном заводе «Москвич». Первые электрокары появятся в автосалонах во второй половине 2025 года. По размерам электрокар будет сопоставим с Lada Granta в кузове хетчбэк: длина составляет 3995 мм, ширина — 1780 мм. Дорожный просвет равен 170 мм, предусмотрены колесные диски от 17 до 19 дюймов. «Атом» получит полностью независимую подвеску типа «Макферсон» спереди и многорычажную независимую сзади.

Привод у машины будет только задний. Силовая установка сможет развивать 204 л.с., 77-киловаттая батарея позволит проезжать до 500 километров без подзарядки. При зарядке на мощной станции восьми минут будет достаточно, чтобы набрать энергии для преодоления 100 километров.

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