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Названа предварительная причина ДТП с автобусом в Петербурге

МВД РФ: ДТП с автобусом в Петербурге связано с состоянием здоровья водителя

Причиной ДТП с автобусом в Василеостровском районе Санкт-Петербурга могло стать состояние здоровья водителя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД РФ по региону.

«Предварительно установлено, что ДТП связано с состоянием здоровья водителя. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все детали происшествия», — говорится в сообщении.

ДТП произошло на Наличной улице в Василеостровском районе Петербурга 24 января. По версии правоохранителей, водитель средства передвижения утратил контроль над автобусом и выехал на тротуар. В результате пострадали пять человек. Известно, что одному из них понадобилась операция. В МВД из-за этой аварии возбудили уголовное дело. На инцидент обратили внимание и представители СК РФ. На данный момент проводится доследственная проверка.

По данным городского комитета по здравоохранению, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что прокуратура Москвы просит суд признать запрещенными видео автоблогера Гаджиева.

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