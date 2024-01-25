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Россиянам рассказали, какую иномарку можно купить на рынке

Автоэксперт Житнухин: при выборе иномарки следует обратить внимание на китайские авто

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Виталий Аньков/РИА Новости

При выборе иномарки следует рассматривать приобретение китайского автомобиля. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на руководителя дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгения Житнухина.

«Европейские, японские и корейские авто, которые сейчас поступают в Россию по параллельному импорту, могут преподнести своим владельцам неприятные «сюрпризы». Один из последних примеров — запрет на доступ к функции Bluetooth для обладателей BMW. При этом данная функция по-прежнему доступна тем, кто приобрел модели марки до наложения санкционного запрета на ввоз авто в Россию», — сказал Житнухин.

По словам эксперта, при покупке китайского автомобиля, официально продающегося в России, у его собственника не возникнет проблем с гарантийным обслуживанием и запчастями.

До этого стало известно, что новые машины BMW, ввезенные по параллельному импорту в РФ, в частности, через европейские страны, теперь не позволяют подключать владельцам свои смартфоны к встроенной мультимедийной системе. Это происходит в случае обнаружения машиной своего нахождения в России.

Для решения проблемы существует временное решение. Для этого необходимо отключить блок телеметрии. Тогда подключение смартфонов начинает работать в штатном режиме (Car Play), но перестанут работать некоторые другие опции автомобиля.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» начал готовиться к серийному выпуску модели Lada Iskra.

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