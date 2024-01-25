Россиянам рассказали, какую иномарку можно купить на рынке

При выборе иномарки следует рассматривать приобретение китайского автомобиля. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на руководителя дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгения Житнухина.

«Европейские, японские и корейские авто, которые сейчас поступают в Россию по параллельному импорту, могут преподнести своим владельцам неприятные «сюрпризы». Один из последних примеров — запрет на доступ к функции Bluetooth для обладателей BMW. При этом данная функция по-прежнему доступна тем, кто приобрел модели марки до наложения санкционного запрета на ввоз авто в Россию», — сказал Житнухин.

По словам эксперта, при покупке китайского автомобиля, официально продающегося в России, у его собственника не возникнет проблем с гарантийным обслуживанием и запчастями.

До этого стало известно, что новые машины BMW, ввезенные по параллельному импорту в РФ, в частности, через европейские страны, теперь не позволяют подключать владельцам свои смартфоны к встроенной мультимедийной системе. Это происходит в случае обнаружения машиной своего нахождения в России.

Для решения проблемы существует временное решение. Для этого необходимо отключить блок телеметрии. Тогда подключение смартфонов начинает работать в штатном режиме (Car Play), но перестанут работать некоторые другие опции автомобиля.

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