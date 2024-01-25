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МВД сообщило об отсутствии детей среди пострадавших при аварии в Петербурге

В МВД заявили об отсутствии детей среди пострадавших в ДТП в Петербурге

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Прокуратура г. Санкт-Петербурга' class="item-image" >
Телеграм-канал Прокуратура г. Санкт-Петербурга

Среди пострадавших в дорожной аварии с участием автобуса, выехавшего на тротуар с пешеходами в Санкт-Петербурге отсутствуют несовершеннолетние. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления МВД России.

«Детей нет», — заявили в ведомстве.

ДТП произошло на Наличной улице в Василеостровском районе Петербурга. По версии правоохранителей, водитель средства передвижения утратил контроль над автобусом и выехал на тротуар. В результате пострадали пять человек. Известно, что одному из них понадобилась операция. В МВД из-за этой аварии возбудили уголовное дело. На инцидент обратили внимание и представители СК РФ. На данный момент проводится доследственная проверка.

Ранее на Урале водитель грузовика врезался в поезд, не заметив его.

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